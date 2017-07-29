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''Fatih Terim'in tazminatının takipçisiyiz''

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu, Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili, "İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz" dedi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:47
''Fatih Terim'in tazminatının takipçisiyiz''

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

Üyelerin Fatih Terim'in ayrılışıyla ilgili yaptığı konuşmalar üzerine Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu, federasyon ile futbol direktörü arasındaki bir konu. Biz taraf değiliz ama şunu söyleyebiliriz, bu sözleşme eğer karşılıklı sonlandırıldıysa tazminatın olmaması gerekir. Basına yansıyan federasyon açıklamasında, Türkiye Futbol Direktörü'nün istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz. Bunun takibi Türkiye Futbol Federasyonu genel kurullarında yapılıyor. Gerekli konuşmaları yapıp tavrımızı net şekilde gösteririz. Biz, istifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat ödenmesine karşıyız."

"Fenerbahçe'nin transfer yasağı yok"

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşmanın anlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"UEFA ile yaptığımız 4 yıllık bir anlaşma var. Anlaşmaya göre kar-zarar oranını belli bir noktada tutmak lazım. Birinci yıl hedefi 20 milyon avro, ikinci yıl 15 milyon avro, üçüncü yıl 5 milyon avro ve son sene hiç zarar etmeden sezonu tamamlamak gerekiyor. Burada Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. Bu anlaşma dışında transfer yaparsanız sadece UEFA listesine yazamıyorsunuz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:47
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