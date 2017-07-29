Fatih Terim'in prensiydi şimdi 2.Lig'e transfer oldu
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Yiğit Gökoğlan, Fethiyespor'a transfer oldu.29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:42
Transferin hareketli kulüplerinden Fethiyespor, geçen sezon Bandırmaspor'da forma giyen Yiğit Gökoğlan'ı renklerine bağladı. Kızılcahamam kampında yapılan görümelerde anlaşma sağlanan tecrübseli sağ kanat oyuncusu, lacivert beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe altyapısında yetiştikten sonra Manisaspor'da profesyonliğe adım atan 28 yaşındaki futbolcu, Altınordu, Galatasaray, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisar Belediyespor ve Balıkesirspor'da oynadı. Yiğit Gökoğlan geçen sezon Bandırma'da 23 lig, 1 kupa maçında forma giydi.