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Fatih Terim'in Kadıköy planı

Kolay fikstürü avantaja çevirmek isteyen Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına kadar 5 haftada 15 puan planlıyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:23
Fatih Terim'in Kadıköy planı

Liderlik hedefiyle çıktığı Sivasspor maçını 2-1 kaybederek büyük şok yaşayan Galatasaray gözünü yeniden zirveye dikti... Teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre oldukka avantajlı gözüken fikstürden en iyi şekilde faydalanmak istiyor. Tecrübeli hocanın öncelikli hedefi; 5 haftada 15 puan.

ASIL HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Terim sırasıyla oynanacak Antalya, Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarında kayıp istemiyor. Başarılı teknik adam, 26. haftadaki Fenerbahçe derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

5'TE 5 OLURSA, LİDERLİK GELİR!

Bu süreçte oynanacak Başakşehir- Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını da dikkate alan Fatih Terim, 5'te 5 yapmaları halinde önemli bir puan farkıyla zirvede olacaklarını düşünüyor.

SON HAFTALAR ÇOK ZOR OLACAK

Fakat Galatasaray fikstür avantajından faydalanamazsa bu kez de işler tersine dönebilir. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ı ardından içinde 3 derbi ve Başakşehir maçlarının da bulunduğu zorlu bir viraj bekleyecek.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:23
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