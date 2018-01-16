Fatih Terim'in gözüne girdi! Kalmayı garantiledi

Şu anda 14 yabancı oyuncusu ile kontenjanında yer olmayan Galatasaray’da sol bek transferi halinde ayrılan isim Ryan Donk olmayacak.



Hollandalı futbolcu ligin 2.yarısında kesin olarak Galatasaray kadrosunda yer alacak. Donk’un antrenmanlardaki performansı, çalışma disiplini ve hırsı ile Teknik Direktör Fatih Terim’in bu oyuncuyu Fernando’nun yokluğunda direk olarak sahaya sürmeyi dahi gündemine aldığı ortaya çıktı. Kısaca Antalya kampının kazananı Ryan Donk oldu.

GÖZE GİREMEYEN İKİLİ

Terim’in şans verdiği ve Antalya’da performansını görmek istediği Latovlevici ise sınıfta kaldı. Romen futbolcunun sol bek bölgesindeki performansı ise sınıfta kaldı. Latovlevici kampta üst düzey bir performans sergileyemedi ve Terim’in gözüne giremedi.

Bir başka isim Carrasso’da ekstra bir performansa imza atamadı. Galatasaray’da sol bek transferi halinde kontenjanı boşaltmak adına ilk olarak Carrasso-Latovlevici ikilisinden biri ile yollar ayrılacak.