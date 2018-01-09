Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim! Alkışlattı...

Fatih Terim, teknik ekibinde yer alan Yasin Küçük'ü oyunculara tanıttı. Ayrıca Terim, 1 gece önce düğünü olmasına rağmen ertesi gün idmana katılan Küçük'ü alkışlattı.

09 Ocak 2018 Salı 11:32
Fatih Terim'in ekibinde sürpriz isim! Alkışlattı...

Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarına Antalya’nın Belek İlçesi’nde yaptığı kamp çalışmalarıyla başlayan Galatasaray, dün ilk idmanını gerçekleştirdi. Terim’in yardımcıları olarak göreve gelen Ümit Davala iş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alan Hasan Şaş çalışmalara katılmadı.

Yeni kondisyonerini de belirleyen Fatih Terim, daha önce çalıştığı Scott Piri’nin ekibinde yer alan Yasin Küçük’ü oyuncularına tanıttı. 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Küçük’ü takdir eden İmparator, tüm takımdan Küçük’ü alkışlamalarını istedi. Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:32
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    1. ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    2. Artık o belge e-Devlet'ten alınabilecek
    3. İran'dan sonra o ülkede karıştı
    4. Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!
    5. Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü..
    6. Suudi Arabistan jeti düşürüldü
    7. Skandal ortaya çıktı! Cem Yılmaz..
    8. Uyuşturucu mücadelesi mahalle ve..
    9. 28 Şubat zalimleri rahatsızmış!
    10. FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti
    11. Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması
    12. Define avcılarına soruşturma
    13. İstanbul için alarm verildi! Bu tarihe..
    14. ABD'ye büyük şok! İnfilak etti
    15. Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir!..
    16. Trabzonspor'da sol beke yeni aday!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik..
    18. Hükümet'ten Esed ve Rusya'ya sert tepki
    19. Soma davası 20’nci duruşması başladı
    20. Yüksek müzik ve egzoz sesi yüzünden..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti