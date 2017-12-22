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Fatih Terim'in dönüşü Avrupa basınında

Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesi, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

22 Aralık 2017 Cuma 12:16
Fatih Terim'in dönüşü Avrupa basınında

Galatasaray, Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun Fatih Terim'e devrederken Avrupa basını da bu haberi manşetlerine taşıdı.

"Terim geri döndü"

Fransız L'Equipe gazetesi, 'Terim geri döndü' başlıklı haberinde Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da teklif alan Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçişi anlatıldı.

"Yeniden Galatasaray'da görev alıyor"

Le Figaro ise 'Fatih Terim yeniden Galatasaray'da görev alıyor' başlıklı haberinde tecrübeli çalıştırıcının Türk futbolunun tanınan simalarından olmasına dikkat çekildi.

"Dördüncü Terim dönemi"

İspanyol Marca gazetesi ise Fatih Terim'in dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçtiğini haberleştirirken, deneyimli çalıştırıcının sarı-kırmızılı takımla kazandığı başarılara değinildi.

"Tüyler ürperten karşılama"

İtalyan Calcio Mercato adlı internet sitesi, Galatasaray resmi Twitter hesabından paylaşılan Fatih Terim görselini 'yeni' zannederek 'Terim'e tüyler ürperten karşılama' başlığıyla verdiği haberde, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'a dönüşünü manşetine taşıdı.

Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür! #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/yskQD41X86

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:16
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