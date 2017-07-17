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'Fatih Terim'in burnu kırıldı' denilmişti... Son fotoğrafı ortaya çıktı

Alaçatı'da restorant sahibiyle ettiği kavgada burnu kırıldığı iddia edilen Fatih Terim'in herhangi bir problemi olmadığı ortaya çıktı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:26
'Fatih Terim'in burnu kırıldı' denilmişti... Son fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Alaçatı'da restorant sahibiyle kavgası gündeme oturmuştu. Kavga esnasında Terim'in burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta babasıyla poz verdi. Bodrum Türkbükü'nde tatiline ailesiye devam eden Terim'in mutlu olması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:26
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