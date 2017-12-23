Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu
Galatasaray, Fatih Terim'le 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Fatih Terim'e 1.5 yıl için toplam 3 milyon euro garanti ücret ödenecek.23 Aralık 2017 Cumartesi 00:46
Galatasaray, Fatih Terim'le 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Fatih Terim'e 1.5 yıl için toplam 3 milyon euro garanti ücret ödenecek.
İşte Galatasaray'ın KAP'a bildirimi;
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.
Kaynak: Yenişafak
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Nerdekalmıştık?kebapćıda6 sa önce Çok ayıp.Tamamen duygusal anlaşma Oa11 sa önce Cim com basina belayi aldi. Iki belabirden hassan davar daha. real yorumcu11 sa önce Acaba vergi ne kadar veriyorlar bu 3M Eurodan? Çarçur17 sa önce Milli takıma ne fayda sağlamışta onu hala paraya boğmaya çalışıyorlar anlayabilmiş değilim.Boşver ya gs parasını çarçur edecekmiş onu da ben mi düşüneceğim. Han18 sa önce besleyin fatihi,milyon euro larini eksik etmeyin,butun futbol federasyonu bu adama calisiyor........ sedat21 sa önce tabi verirler, parasini anlasanlar, terimden bir miktarini geri alip kendi ceblerine koyuyorlar, sonrada devletten herzamnki gibi yardim bekliyorlar, devlet yardim ediyor..... olan devletin parasina oluyor,devlet bu konuyu bi arastirsin, milletin vergi parasini yiyor bu zenginler.. Yakar Top21 sa önce Fatih Terim gelsin kendimi yakarım diyen ......; hadi! samaf21 sa önce feda olsun reis bu takımı şampiyon yapamasanda feda olsun neden mi o kadar yabancılara verdiğimiz paralar tazminatlar ziyan oldu yedek kulübesinde oturupta yıllarca para alan futbolcular misal hamit senin aldığının 2 katını aldı kimse bişey demedi al kardesim sen al feda olsun.. başkasının aldığı para ile muhabbet yapanlar ziyan kişilerdir. Roket 21 sa önce Keriz GSÖnce milli takımı sordu. Anlaşma gereği kadın ayında kadar bir takımla çalışmazsa parasını almaya devam edecekti. Süre bitince Galatasaray ile anlaştı. Birazda öbür ineği dağıtacak. Parayı tek başına mı yiyecek yoksa paylaşıyor mu acaba. Hercai 22 sa önce 3 lira almasi daha mantikli olurdu ama!