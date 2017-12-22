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Fatih Terim'in alacağı para belli oldu

Fatih Terim Galatasaray'dan 1,5 sezonda toplam 3 milyon euro kazanacak.

22 Aralık 2017 Cuma 16:30
Fatih Terim'in alacağı para belli oldu

Galatasaray, Fatih Terim'le 4. kez sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı kulüple saat 16.00'da başlayan imza töreniyle resmi imzayı attı.

ALACAĞI PARA BELLİ OLDU

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir."

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:30
  1. Fatih Terim
  2. Fatih Terim'in alacağı para
  • selimselim1 gün önce
    pisligi yeniden geri getirdilerolamaz böyle bir seyyaziklar olsun
  • taloptalop1 gün önce
    Ya yok kibir yok artist size ne yahu ister kabullenin ister kabullenmeyin türrkiyenin en iyi teknik direktötü
  • MesutMesut1 gün önce
    Bu adam kadar kibirli bir insan tanımıyorum burnu hep havada dünya kapasını alsa ne fayda!
  • AnalizAnaliz1 gün önce
    Parator....paramatik....paragoz....haydi içelim gazoz....
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