Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARŞIYIZ

Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe olarak istifa etmiş birisine tazminat ödenmesine karşıyız. Bu görüşümüzü TFF Genel Kurulu'nda da bildiririz. TFF ile Terim arasındaki sözleşme karşılıklı sonlandırıldıysa, tazminat ödenmez. Bu konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

NE KADAR ALACAK?

Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
  1. Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu
  2. Fatih Terim
  3. Fenerbahçe
  4. Fatih Terim tazminat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı
    1. Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı
    2. Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
    3. Cenk Ergün: Transferde sürpriz var
    4. Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu
    5. Mahkemeye sevk edilen Bekir İrtegün..
    6. Tırdan düşen iş makinesi ortalığı..
    7. Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı
    8. Kayıp gençler 2 gündür bulunamadı
    9. Ağrı’da baharatçıların yüzü civan..
    10. Tır dorsesinden düşen kepçe 6 aracı..
    11. Londra’da protesto gösterisi
    12. Sübeylidere'de yaralar sarılıyor
    13. Orman yangını kontrol altına alındı
    14. Bolu'da feci kaza!
    15. Arı üreticileri 2017 yılı bal hasadına..
    16. Türk şirketten Almanya..
    17. Eyyübiye kırsalında asfaltlama..
    18. Mili SİHA'lar teröristlerin kabusu..
    19. Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Ankara'da dehşet! Böyle kin, intikam görülmedi...
    Ankara'da dehşet! Böyle kin, intikam görülmedi...
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    MİT'teki köstebek deşifre oldu! İşte o isim
    MİT'teki köstebek deşifre oldu! İşte o isim
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...