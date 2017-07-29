Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARŞIYIZ



Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe olarak istifa etmiş birisine tazminat ödenmesine karşıyız. Bu görüşümüzü TFF Genel Kurulu'nda da bildiririz. TFF ile Terim arasındaki sözleşme karşılıklı sonlandırıldıysa, tazminat ödenmez. Bu konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

NE KADAR ALACAK?



Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.