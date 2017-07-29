Fatih Terim'e şok! Suç duyurusunda bulundu
Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:20
İşte Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması:
"TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ..."
"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal edildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."