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Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Takımda görmek isterim'

Milan CEO'su Han Li, Antalyaspor maçını izledi, Fatih Terim'e hayran kaldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:44
Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Takımda görmek isterim'

Galatasaray'ın Antalyaspor'u yenip liderlik koltuğuna oturduğu maçı MilanCEO'su David Han Li'nin de izlemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Milan'ı satın alan Li Yonghong'un yardımcısı olan David Han Li, aynı zamanda Milan'ı da yönetirken İstanbul'da iş için bulunduğu bir dönemde G.Saray'ın maçını takip etmek istediğini yönetime iletti ve olumlu yanıt aldı.

Galatasaray yönetiminin son dakikada gelen teklife loca açıp sıcak ilgi göstermesi sonrasında iki kulüp arasında bağ kuruldu. Ancak herkesin merak ettiği ise Çinli yatırımcıların G.Saray'a yönelik bir hamlesinin olup olmayacağı...

Böyle bir ihtimal şu anda bulunmazken , Milan'ın CEO'su David Han Li'nin Fatih Terim'le ilgili çarpıcı sözlerine ulaşıldı

'İŞLER İYİ GİTMİYOR'

Fatih Terim'in Milan dönemini araştırdığını ve İstanbul'da G.Saray maçını izleme fırsatı da çıkınca Fatih Terim'in kariyerinin genelini incelediğini söyleyen Çinli CEO, İmparator için ise övgü dolu sözler kullandı:

"İstanbul'a geleceğim için genel olarak Fatih Terim'in kariyerini inceledim ve inanılmaz etkilendim. Terim'in bu maçta takımı nasıl yönettiğini ve oyuna her an müdahale edip hep içinde olduğunu gördüm. Fatih Terim'i iyi tanıyorum. Çok şeyler yapabilecek kapasiteye sahip. Yeniden Milan'ın başında olmasını isterim. Milan'ın başında şu anda Gattuso var. Ancak bizim için işler yolunda gitmiyor. O genç bir teknik adam. Fakat şu anda beklentilerimizin karşılandığını söylemem doğru olmaz."

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:44
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