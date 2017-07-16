Fatih Terim'e ağır sözler:“Bodrum’dan delikanlılık yapmakla olmaz. Delikanlı adam karı gibi kaçmaz''

‘O yumruk atınca, ben de attım’



“Ben, Yüzevler restoranının sahibiyim. Alaçatı Çarşı’da bir yer açtık, yanımızda da Fatih Terim’in damadının restoranı var. Komşuyuz, ama iki restoranın arasına 7 metre eninde, 3 metre yüksekliğinde ahşap bir duvar ördüler. Çarşı yönetimi, görsel dokuyu bozduğu için buna karşı çıktı. Fakat benim şikayet ettiğimi düşündüler. Damadı da böyle söylemiş. Fatih Terim beni aradı, “İnşallah damadı sen şikayet etmedin” dedi. Ben de “Hayır, şikayetçi olan ben değilim” dedim. Sonra, “Neden damadımın dükkanının yanına restoran açtın” dedi. Bu sözüne kızdım, biraz atıştık telefonda. Sonra, “Demek ki benim Çeşme’ye gelmem gerekiyor” dedi. Açıkça bir tehditti bu. Ben de, “Tehdit etme, geleceksen gel” dedim. Delikanlılık yaptı, o saatte Bodrum’dan Çeşme’ye geldi. Bizim restorana girdiler, “Geldim” dedi. “Hoş geldin. Müşteriler var, dışarıda konuşalım” dedim. “Hayır” dedi ve yumruk savurdu. O yumruk atınca ben de attım. Yere düşürdüm, o arada bizimkiler tuttu beni. Sonra bir baktım ki, Fatih Terim kaçmış.”

‘Bu kez çok sert kayaya çarptı’



“Yıllardır böyle zaten... Sahte kabadayılık yapıyor. Bodrum’dan delikanlılık yapmakla olmaz bu işler. Madem ki geldin buraya ve beni dövmek istiyorsun, o zaman 3 dakikada ortamı gerip, kaçıp gitmeyeceksin. Böyle yaparsan, yalancı kabadayısın sen. Fakat o da biliyor, bu kez sert kayaya çarptı. O gittikten sonra da sürdü kavga, neredeydi? Delikanlı adam karı gibi kaçmaz, delikanlı adam Alaçatı’yı terk etmez. Büyük yanlış yaptı. Benim mekanımı kimse basamaz, basarsa da bizzat ben gerekeni yaparım. Delikanlı adam, böyle bir olayın ardından onlarca hatırlı kişiyi araya koymaya da çalışmaz. Delikanlı adam dik durur, yaptığının arkasında durur. Delikanlı adam, yalandan kabadayılık yapmaz. Kavgadır bu, dayak yersin dayak atarsın. Fakat delikanlı adamsan, hem bir mekanı basıp hem de kaçmazsın. Bakın söylüyorum: Dövdüm, ilk gördüğüm yerde yine döveceğim O’nu.”



‘Arkamdaki herkese teşekkürler’



“Yıllardır bunu yapıyor. Kibir, kapris... Herkese böyle davranıyor, arkasında da bir destek var ve yaptığı her şey yanına kâr kalıyor. Yapıyor, yapıyor; sonra üst düzey bazı büyüklerimizi arayıp olayı bir şekilde tatlıya bağlatıyor. Fakat beni karşısına almayacaktı. Şimdi sert kayaya çarptı, bana denk gelmesi, O’nun en büyük şanssızlığı. Yalandan rüzgâr yaptırmam ben. Yalandan delikanlılık yaptırmam. O’nun yüzünden Türk Futbolu’ndan soğudu insanlar. Bakın, bir şey daha söyleyeyim; Bu olayın ardından yüzlerce kişi aradı, sosyal medyada yazdı ve bana destek verdi. Benim arkamda duran, bu yalancı delikanlıya tepki gösteren herkese teşekkür ederim. Ve bu olay böyle kapanmayacak. Çünkü; Fatih Terim sert kayaya çarptı.

Alaçatı'da ne olmuştu?



Tarih; 14 Temmuz 2017... Yer; Alaçatı... Yüzevler ve Beeves adlı iki komşu restoran... Yüzevler’in sahibi Selahattin Aydoğdu... Beeves’in sahibi ise Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin... Çetin, komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya bir duvar çeker. Duvar, çarşı yönetimi tarafından tepki görür. Fatih Terim, iki damadı (Çetin ve Volkan Bahçekapılı) ve bir koruması, bu durumdan sorumlu tuttuğu Aydoğdu’nun mekanını basar ve sandalyelerin havada uçtuğu, yumrukların konuştuğu bir kavga yaşanır. Olayın ardından Yüzevler’den 5 personel, önce hastaneye giderek darp raporu alır; ardından da Aydoğdu ile birlikte karakola giderek ifade verirler ve Terim, iki damadı ve bir korumasından şikayetçi olurlar.



Şimdi ne olacak?



Olayın bir yanında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim var. Diğer tarafta ise Selahattin Aydoğdu... Peki Aydoğdu kimdir? Aydoğdu; TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi... Aydoğdu; Fatih Terim’in hemşehrisi ve Adana Demirspor Kulübü eski başkanı... Şimdi ne olacak, merakla bekleniyor.



Burnu kırıldı iddiası



Olay sonrasında Fatih Terim ve iki damadı hakkında flaş iddialar gündemde. Öyle ki; kavgada Terim’in burnunun kırıldığı ve Fatih hocanın bu nedenle görüntü vermekten kaçındığı iddia ediliyor.

Kaynak:Fanatik