Fatih Terim'den transfer açıklaması

İşte Fatih Terim'in sözleri;

"Bu tip maçlar tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki, güç farkı var. Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak kendine avantaj sağlayan bir takım olacaktı ki, öyle oldu. En önemli şey, oyuncularımın ciddi olması."

"SELÇUK'U KAZANMAMIZ LAZIM"

"Selçuk'un attığı frikik golleri, Selçuk'un attırdığı goller... 7. senesi belki de. Selçuk'u kazanmamız lazım. Sinan'a da söyledim, o formayı almak isterse, ben veririm ona, alternatif düşünmem."

"BURASI GALATASARAY, KOLAY GELİNMİYOR"

"Yasin'den çok memnunum. 48 saat önce maç oynamış. Her maç, Galatasaray 28'inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. Herkes, nerede nasıl şans bulursa, kullanmak zorunda. Burası Galatasaray kulübü, kolay gelinmiyor. O formanın hakkını vermek zorundasınız."

"1-2 YERE TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Çok fazla değil ama, hazırlık maçı oynamak istiyorum. Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz. 1-2 yere oyuncu bakacağız. Çok fazla isteğim yok zaten. Halletmeye çalışacağız"