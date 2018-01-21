Fatih Terim'den Selçuk İnan kararı

Galatasaray’da yarın Kayserispor’la deplasmanda oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim, kafasında kadro tercihini büyük ölçüde yapmış durumda.

Tecrübeli hoca, sakatlığı bulunan Fernando’nun yerine orta sahada Ndiaye’nin yanına Selçuk İnan’ı monte edecek. Sağ açıkta Feghouli, forvet arkasında Belhanda, sol önde Rodrigues şans bulacak. Aslan’ın gol umudu ise yine Gomis olacak.

Denayer-Serdar ikilisi

Aslan’ın savunma hattında da zorunlu değişiklik göze çarpıyor. Kart cezalısı Maicon’un yerine Denayer şans bulacak. Sağ bekte Mariano’nun dönüşü yüzleri güldürürken, bir türlü transfer yapılamayan sol bekte Latovlevici formaya yakın isim olarak göze çarpıyor. Kale ise yine Muslera’ya emanet.