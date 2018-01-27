Fatih Terim'den Ndiaye ve transfer açıklaması

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Terim şu sözleri kullandı:

"Ndiaye önemli bir oyuncu. Kendisinden çok şey bekliyoruz ama dün ve önceki gün yaşanan süreç kafasını karıştırdı. Bu durumda konsantre olamayacağını söyleyince kendisine izin verdim. Durum bundan ibaret. 31 Ocak'a kadar süre var. Ndiaye bizim oyuncumuz. Galatasaray'ın menfaatleri önde gelir. Kulübün yararına olacaksa ben de bu kararın yanında dururum. Eksiğimiz olduğu belli. Tüm takımın alacağı varken, transfer yapmayı doğru bulmuyoruz. 4 ay geriden gelen ödeme neticesinde, Galatasaray'ın menfaati neyse ona göre karar veririz."