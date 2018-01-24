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Fatih Terim'den Lionel Carole kararı!

Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya kiralanan Carole'un Galatasaray'a dönüşü gündemdeydi. Fatih Terim bu konuda kararını verdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
Fatih Terim'den Lionel Carole kararı!

Galatasaray'da sol bek için ‘son çare' formülü olarak masada duran Fransız sol bek Lionel Carole'un erken dönüşüne, Teknik Direktör Fatih Terim sıcak bakmadı. 

Ara transfer döneminde sol bek mevkiine takviye isteyen Teknik Direktör Fatih Terim'e, Dursun Özbek yönetimi  B planı olarak ‘Carole' formülünü sunmuştu. Tecrübeli teknik adam Carole'ün son durumunu inceledikten sonra sol bek için son çare olarak görülen Fransız oyuncu için raporunu sunacaktı.

SEVİLLA BIRAKIYORDU

Sezon başında Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole'ün Galatasaray'a dönüşüne hem İspanyol kulübü hem de Fransız oyuncu onay verdi. Carole, Sevilla devre arasında sol beke Guilherme Arana'yı transfer ettiği için sezonun 2. yarısında ilk 11'de düşünülmüyordu.

Carole de İspanyol kulübü de Ocak ayında dönüşe hemen ışık yaktı. Ocak ayı transferinin bitimine 8 gün kala sol bek transferinde ciddi bir yol kat edilemeyince Teknik Direktör Terim'e, Carole'ün dönüşü için görüşü soruldu.

Ancak Fatih Terim, Lionel Carole'ün ligin 2. yarısı adına Galatasaray'daki sol bek sorununa çözüm olamayacağını iletti. Galatasaray takımı ile devre arası kampı da geçirmeyen Carole'ün, şampiyonluk yarışında sol bekteki tüm sorunları çözecek düzeyde olmadığını iletti.

Carole'ün dönüşüne sezon sonu için onay veren Fatih Terim, Fransız oyuncunun sol bekte nokta atışı niteliği taşıyan özellikte bir futbolcu olamayacağını belirtti ve Ocak ayında dönüşüne onay vermedi. Kısaca Carole'ün ara transfer döneminde dönüşü tamamı ile gündem dışı kaldı. (Futbol Arena)

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
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