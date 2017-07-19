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Fatih Terim'den 'kavga' açıklaması: Edepsiz teklife icabet ettim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, damadının ablasını korumak için edepsiz teklife icabet ettiğini söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:35
Fatih Terim'den 'kavga' açıklaması: Edepsiz teklife icabet ettim

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde medyada çıkan "mekan basma" haberleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Dünürünün kızının kendisine emanet edildiğini, bir baba olarak gerekeni yaptığını söyledi.

EDEPSİZ TEKLİFE İCABET ETTİM

Terim; "Ahmet'in ablasına yapılan bir taciz var. Kaç aydır da devam ediyormuş, keşke daha önce söyleselerdi. Akşam yemeğine oturduk. Bu konu konuşuldu. Ben de 'tanıyorum ya onu ararım şimdi' dedim ve aradım. Edepsiz bir teklif aldım, ben de bu edepsiz teklife icabet ettim. İşim bitince de oradan ayrıldım. Mevzu budur. Bu durumlar için bir söz vardır 'yine olsa yine yaparım'. O kadıncağıza yaşadığım sürece kimse dokunamaz" dedi.

NE MEKAN BASMASI?

''Bu ailenin babası, mekanın nerede olduğunu bilmeden, orada kaç kişi olduğunu bilmeden, sorunu çözmeye gittim. Sorunu çözdüğümü düşündüm, döndüm. Ne mekan basması?"

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:35
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