Fatih Terim'den Igor Tudor açıklaması!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada takımın eski teknik direktörü Igor Tudor'a teşekkür etti.



Terim, imza töreninde ''İki gün sonra çok da sevdiğim renktaşımız olan Göztepe ile oynayacağız. Sonuç ne olursa olsun, sezonun flaş takımlarından biriyle oynayacağız. Ayrıca ilk antrenmanıma da çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Galatasaray'a da hizmet etmiş Igor Tudor'a hizmetleri için teşekkür ederim. Tudor'a başarılar diliyorum.'' sözlerini kullandı.