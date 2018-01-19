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Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması

Bucaspor karşılaşması sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 01:19
Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u 3-0 yenip çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Terim, transfer konusunda da konuşurken daha iyiye gideceklerini söyledi. 

Beraber oynama kültürünün öneminden bahseden Terim, ''Elbette eksikliklerimiz, ödevlerimiz var. Oyun arzusu ve isteğimizden son derece memnunuz. Açıkçası berabere oynama kültürümüzü arttırdığımız da ve bireysel performansı ileriye çektiğimizde çok daha iyi olacaktır. Skor ve oyun olarak iyi gidiyoruz. Son 8'e kaldık, bakalım. Dediğim gibi lig çok daha çetin geçecek. Daha çok çalışmamız lazım. Beraber oynama kültürümüzü biraz daha arttırmamız lazım. Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi olacağımız kesin. Çok güzel bir kamp geçirdik. Sakatlıktan uzak, gayet neşeli, bize faydalı olacak bir 10 gün geçirdik. Ama bu yeterli değil. Galatasaray'da ilk yarının yorgunluğu var. Erken açılmış bir sezondu. Her geçen gün bu açığımızı kapatacağız. Kafamızdaki planlar arasında rakip sahada oynama isteğimiz devam ediyor. '' sözlerini kullandı. 

''GALATASARAYLILAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞASIN İSTEMİYORUM''

Transfer hakkında önemli açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ''Almak istediklerinizi ekonomik olarak da doğru yapıyorsanız bir manası vardır. Transfer yapmak için yapmayı düşünmüyorum. Yönetim de ben de istiyorum. Olmazsa yapmayacağız. Devre arasında anormal bir transfer beklemez kimse. Devre arasında transfer kolay değildir. Uğraşıyoruz. Ben de bilmediklerimi bile duyuyorum. Galatasaraylıları yanlış yönlendirip, sonradan olmayınca hayal kırıklığı yaşasın istemiyorum. Şu an için bitmiş bir transfer yok. Seçim sonrasında da bazı şeyleri yapacağımızı düşünüyorum. Yapmasak bile mevcut oyuncuların performansını yukarı çekme düşüncesindeyim'' dedi.

''KAYSERİSPOR CİDDEN İYİ TAKIM''

Süper Lig'de oynayacakları Kayserispor maçını da değerlendiren deneyimli teknik adam, ''Kayserispor hakikaten iyi bir kadroya sahip, iyi gidiyorlar. Yeni transferler ile güçlendiler. Taraftarları ile güzel bir yerdeler. Soğuk bir havada çetin bir maç olacak. Önemli maçlarımızdan bir tanesi'' şeklinde konuştu. 

''FERNANDO, BEKLENENDEN DAHA ERKEN DÖNECEK''

Fatih Terim, son olarak sol bek pozisyonunda görev alan Latovlevici ve sakatlığı devam eden Fernando için konuşurken ''Latovlevici'nin iyi yaklaşımından dolayı mutluyum. Bugün de yorulana kadar gayet iyi oynadı. Fernando, sahamızın azizliğine uğradı. Kayarak bizi malesef üzdü. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Daha erken döneceğini düşünüyorum. İstanbul'dan antrenmandan görüntü attılar, gayet iyi gidiyor. Sağlık ekibimiz iyi iş çıkartıyor. Fernando zaten bir an önce dönmek istiyor. Beklenenden kısa sürede sahalara döneceğini hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 01:19
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Bucaspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası
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