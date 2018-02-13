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Fatih Terim'den flaş liderlik ve Belhanda açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Antalyaspor karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 01:27
Fatih Terim'den flaş liderlik ve Belhanda açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçını kazanmaları ve lider olmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Üç puan güzel, lider olmak güzel. Hayırlı olsun, inşallah devam ederiz. Güzel maç oldu, özellikle ilk 45 dakika. İki takım içinde dolu dolu bir maç oldu. Oyuncularımın isteğinden ve arzusundan memnunum. İkinci yarı için isteğim ve dileğim öyle değildi ama onu da oynamak lazım bazen. Liderlik hoş bir şey. İnşallah sonuna kadar böyle gideriz. Konya'dan bu tarafa baktığımızda dört maç oynadık, ilk 45 dakikadaki oyunu daha fazla ileriye taşımalıyız. Pastan uzaklaşmamlıyız, sonuç ne olursa olsun bunlardan vazgeçmemeliyiz. 3-0'dan sonra konsantrasyonun bozulmasına ve rahat hareket etmeye veriyorum bunu." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Seyirciye parantez açmak istiyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takımın seyircisi böyle olmalı. Buradan onlara sonsuz teşekkür ederim. Farkında olduğumuzu bilmeleri lazım. Sağ olsunlar bana bayrak açmışlar. Onlar bizi, biz onları seviyoruz. Bu camia bir oldukça güzel. Onların bu sevgi gösterisi hoşuma gidiyor. Layık olabiliyorsak, mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

"Kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya ceza verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih terim, "Belhanda, hakem ya da penaltının yorumunu yapmak istemiyorum. Ne olursa olsun hata. Yüzde 100 haklı da olsa hatalı. Son saniyede olmaz. Gomis de geldi onu götürdü oradan. İki saniye önce el vardı falan deniyor ama ne olursa olsun ihtiyacımız olan Belhanda'nın böyle atılmaması gerekir. Çok da iyi oynuyor ve ihtiyacımız var. Zaten her oyuncuya ihtiyacımız var. Çok derin kadromuz yok. Selçuk'u da, Donk'u da, Sinan'ı da, Martin'i de, oturanları da kazanacağız. Tam Belhanda'yı kazanmışız, bu olmadı. İnsanı kazanmaya bakıyoruz, ceza vermeye değil. Ona ceza Galatasaray formasından uzak kalmak. Daha büyük ceza olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 01:27
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. antalyaspor

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