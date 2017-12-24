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Fatih Terim'den flaş karar: 2 oyuncuyu...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim takımıyla daha çok vakit geçirmek için 7 Ocak için belirlenen kamp süresini erken bir tarihe çekmeyi planlıyor.

24 Aralık 2017 Pazar 15:58
Fatih Terim'den flaş karar: 2 oyuncuyu...

Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından farklı bir çalışma başladı. Tecrübeli teknik adam, göreve gelir gelmez hem bugünü düşünüp hem de gelecek için çalışmalar içerisine girdi.

KAMPI ERKENE ÇEKTİ

En ince detayları bile kaçırmak istemeyen Terim, devre arası kampı için Igor Tudor döneminde yapılan düzenlemeyi gözden geçirme kararı aldı. Hırvat teknik adam, Antalya’da 7-13 Ocak tarihleri arasında arasında yapılacak bir kamp talebinde bulunmuş ve otel rezervasyonları buna göre yapılmıştı. Ancak Terim, takımı daha iyi tanımak ve daha fazla vakit geçirmek için kampı biraz daha erkene almayı planlıyor.

Milliyet'in haberine göre, Sarı-kırmızılı oyuncuları ve bugünkü durumlarını gözden geçirmek isteyen Terim, bunun dışında takımda bulunan her futbolcuyu da kampa götürecek. Kadro dışı bırakılan Hakan Balta ile de Jong’u da takıma kazandıran Fatih Hoca, Carole’ün de takıma katılabileceğini söylemişti. Bu durumda sarı-kırmızılılarda 16 yabancı bulunacak ve bunların sadece 14’ü listeye girebileceği için iki yabancı mecburen elenecek.

Sarı-kırmızılı teknik adamın bu kararı almasında, kulübü transfer döneminde mali açıdan fazla etkilenmesi düşüncesinin yattığı bildirildi. Böylece Terim, çok az transferle, belki de hiç takviye yapmadan bu sezonu tamamlamış olacak.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:58
  1. erdoğan
  2. FATİH TERİM
  3. HAKAN BALTA
  • HasanHasan2 sa önce
    Elini taşın altına mi paranın üstündekikoydu asgari ücretin konuşulduğu ülkede milyon eurolar para ödeyip statlara gidenlerdüşünün
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