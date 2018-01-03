Fatih Terim'den flaş hamle!
Galatasaray'da sol kanadı güçlendirmek isteyen tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi.03 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
Sol kanadı güçlendirmeye çalışan Galatasaray yönetimi, yabancı sınırlamasını da düşünerek yerli isimlere yöneldi. Sezon başında ismi Galatasaray ile anıldığında 'İnşallah olur' yanıtını veren Volkan Şen'i teknik direktör Fatih Terim'inde çok istediği ortaya çıktı.
Milli takımdan eski öğrencisini kadro derinliğini düşünerek isteyen Terim, Trabzonspor'un göndermeye çalıştığı tecrübeli oyuncuya bedeli de ödemeyecekleri için yönetime baskı yapıyor!