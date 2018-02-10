Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den İtalyan basınına Cengiz Ünder açıklaması geldi.

Il Romanista’ya konuşan deneyimli teknik adam, Cengiz’in üst düzey bir futbolcu olabileceğini söylerken, “O hala genç ve aynı zamanda da aç. Her şeyden önemlisi gelişmek istiyor. İtalya ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Bu mantaliteyle çok daha iyi yerlere gelecektir” ifadelerini kullandı.

Son 3 lig maçında ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki oyuncu son Verona maçında da Roma kariyerinin ilk golünü kaydetmişti.

Kaynak:AJANSSPOR