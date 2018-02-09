Fatih Terim'den flaş Belhanda ve Gomis açıklaması!

Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi:



"Oyun kalitemiz, oyuncularımın isteği beni çok mutlu etti açıkçası. Oyunun kontrolü de bizdeydi. Oyuncularımı bu futbolları için tebrik ediyorum."



"Belhanda bizim iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Daha da iyi olacak, oyuna tesir olacak. Gomis, Belhanda, Nagatomo hepsiyle tek tek konuştuk. Bizi daha iyi anladılar. Belhanda zaten yeteneği olan bir oyuncu. Sadece santrfor arkası değil, orta sahada da görebilirsiniz."



"Belhanda daha da iyi olacak. Bugün en iyilerden biriydi. Yuto'ya da sevindim sol bekimiz. Sadece onlar değil, Selçuk, Hakan Balta hepsi iyilerdi."