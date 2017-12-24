Fatih Terim'den flaş açıklama

İşte Fatih Terim maç sonu açıklamaları;

"Ali Sami Yen'de beni çok güzel karşıladılar. Oyuncularım ve taraftarlarımız bana çok güzel bir hediye verdiler. Bu oyuncuların bir zaferi. Benim 2 günde çok şey değiştirecek halim yok. 2 günde ufak tefek dokunuşlar olabilir."

"Son 7 maçta 4 maç mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz, bunun adı da Galatasaray. Pek alışkın değil Galatasaray böyle istatistiklere. Bu morale tesir ettiği gibi, bütün hayata da tesir ediyor."

"Bu durumu hallettiğimiz için memnunum. Tamer Hoca'yı çok tebrik ediyorum. İyi, diri bir takım yapmış. Düşünebiliyor musunuz, duran topların en kötüsüyle en iyisi karşı karşıya geldi ve biz duran toptan gol attık. Bunlar önemli şeyler."

"İlk yarı çok beklemediğim bir şey görmedim. 2. yarı bundan sonrasının Galatasaray'ından bazı pasajlar gösterdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray takımı, oyunun kontrolünü elinde bulundurmalıdır. Mümkün mertebe kendi kalesinden ileride oynamalıdır."

"Top Göztepe'de, Göztepe oynasın. Galatasaray'da, Galatasaray oynasın... Böyle bir durum ben buradayken olamaz. Bugün rakip alanda çok pas yapmamız bizi sonuca götürdü."

"Devre arası bazı eksikleri tamamlayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirip, oyunu ileride oynamaya çalışan, sahanın her tarafını kullanan bir takım oluşturabileceğimize inanıyorum."

"3'lü orta saha başladık ama Belhanda orada olmadı. 2. yarıda biraz daha ileri aldık. Birçok oyuncumuzu daha kazanacağız. Sinan Gümüş'ü, Yasin'i, Selçuk'u kazanmamız lazım."

"Galatasaray dediğiniz zaman, oyuna ağırlığını koymalı. Muhakkak ki beklemek bir taktik anlayıştır ama bu her zaman olmamalı. Özellikle rakip sahada daha çok oynamalıyız."

"Zamanımız az. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını alacağız. Bunlara çabuk karar vermemiz lazım. Eğer mümkünse, kendi malımızı genç takıma gönderip kullanmak yerine parlatarak göndermekte büyük yarar var. Veririz, vermeyiz ama bizimle beraber olmamız lazım."