Fatih Terim'den Dünya Kupası sözleri

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Süper Lig 2017-2018 sezonu fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.



Terim, yeni sezon ile ilgili şöyle konuştu:



"Fikstürler önemli değil. Herkes herkesle oynayacak. Herkesin özlemi bitecek. Fikstürler göreceli. Kime göre iyi, kime göre zor çekilir. Ama bir gerçek var ki, maçların hepsini oynayacaksınız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum. Umarım Martları, Nisanları, Mayısları görürüz. Haziranlara da alıştık."



Haziran mesajı



Fatih Terim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolcuğu hakkında ise "Geçen Haziran oradaydık, gelecek Haziranda da inşallah Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.