Fatih Terim'den Denayer kararı! 'Bir daha...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Jason Denayer için devre arasında ya da sezon sonunda yeni bir girişim yapılmamasını istedi.

Öte yandan eldeki mevcut kadro hakkında ilk izlenimlerini yönetime sunan Fatih Terim'in Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer hakkında 'Bir daha kiralamayın' raporu verdiği ortaya çıktı. Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere'ye döneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jason Denayer'i Manchester City'den kiraladı.