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Fatih Terim'den Cengiz Ünder bombası!

Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Galatasaray, sezon başı Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder için girişimlere başladı.

16 Ocak 2018 Salı 11:06
Fatih Terim'den Cengiz Ünder bombası!

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma'yla temasa geçti.

Daha önce Roma'ya teklif götüren sarı-kırmızılı ekip yeniden İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i kiralamak isteyen Galatasaray, kanat transferini sonlandıracak.

TERİM'İN HEDEFİ YERLİ ROTASYONUNU ARTIRMAK

Sezon başı kaliteli yabancı futbolcuları transfer eden Galatasaray'ın en çok eleştirildiği konu yerli oyuncu eksikliğiydi. Yedek kulübesini de güçlendirmek isteyen Fatih Terim, Cengiz Ünder'i alarak kadroda rekabet yaratmak istediği ifade edildi.

Galatasaray'da orijinal mevkisi kanat olan Feghouli, Rodrigues, Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin bulunuyor. Tolga Ciğerci ve Belhanda da zaman zaman kanat bölgesinde görev yapıyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:06
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