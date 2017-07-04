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Fatih Terim'den Çalhanoğlu ve Milan açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'a transferini İtalyan medyasına yorumladı.

04 Temmuz 2017 Salı 10:59
Fatih Terim'den Çalhanoğlu ve Milan açıklaması

Milan’ın Bayer Leverkusen’den transfer ettiği Hakan Çalhanoğlu için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Terim, Çalhanoğlu’nun çok iyi bir futbolcu olduğunu ve kısa sürede kendisini kanıtlayacağına inandığını belirtti.

“Çok olgun bir oyuncudur”

Milli futbolcunun mücadeleci yapısına vurgu yapan Fatih Terim, “Genç yaşına rağmen çok olgun bir oyuncudur. Sakin ama mücadeleci bir kişiliği var ve tam bir profesyonel. Antrenmanlarda konsantre olup çok çalışır. Maçlara da bunu yansıtır, her türlü gücünü sahaya koyar. Özel yaşantısında da güvenilir bir kişiliği var” ifadelerini kullandı.

“Onu çalıştırmak bizim için de şans”

Hakan Çalhanoğlu’nun oynadığı takıma büyük katkı sağlayacağını dile getiren Terim, “Bir sporcu olarak takım arkadaşlarına en iyisini verir, dayanışma gösterir. Takımına büyük emek veren bir kişiliği vardır. Onun gibi birini çalıştırmak bizim için de bir şans” diye konuştu.

“Kısa sürede kendini kanıtlayacaktır”

Hakan Çalhanoğlu’nun İtalyan futboluna çok kısa sürede adapte olacağını sözlerine ekleyen Terim, “Takıma hücumda çok katkı sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde iyi bir transfer ve büyük oyuncu olduğunu gösterecektir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:59
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