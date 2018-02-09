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Fatih Terim'den bir transfer daha!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim alt yapı ekibine Müfit Erkasap'ı dahil etti.

09 Şubat 2018 Cuma 12:52
Fatih Terim'den bir transfer daha!

Galatasaray Teknik Direktörü, alt yapı için beklenen hamleyi yaptı.

Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray Futbol Akademisi'nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray'da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı...

Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 12:52
  1. Fatih Terim
  2. müfit erkasap
  3. Galatasaray

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