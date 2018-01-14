Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Deneyimli teknik adam Arda Turan için 'kimseyle bir derdim' yok derken, Fenerbahçe tarafından tepki gösterilen Ozan Tufan meselesi hakkında da yorumda bulundu. Fenerbahçe kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Terim tarafından arandığını iddia ediyordu.

Fatih Terim, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için "Vallahi kimseyle bir derdim yok. Geçmiş, yaşanmış mevzulara zaman yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

Terim, Başkan Dursun Özbek'in basına verdiği kahvaltı davetine katılırken Emre Mor, Ozan Tufan, Burak Yılmaz ile alakalı bugüne kadar hiçbir girişimlerinin olmadığını açıkladı.