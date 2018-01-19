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Fatih Terim yeni Bruma'sını buldu

Fatih Terim, Vasco da Gama forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Paulinho'nun transfer edilmesini istiyor.

19 Ocak 2018 Cuma 01:03
Fatih Terim yeni Bruma'sını buldu

Aysal’la başladığı işi tamamlamak isteyen Fatih Terim bir süredir “yeni Bruma”sını arıyordu… Aradığı ismi de Brezilya’da buldu. Vasco Da Gama takımında forma giyen 2000 doğumlu Paulinho.

Brezilya U-17 takımında 29 maçta 12 gol atan sağ açık mevkiinde Brezilya’nın gelecekteki en önemli yıldızı olarak kabul edilen Paulinho için Terim, kulüp tarihinin en yüksek bonservisinin ödenmesine hazır.

Taffarel’in olumlu rapor verdiği Terim’in eski öğrencileri Capone ve Marcio’ya bizzat izlettirdiği Paulinho için 20 milyon euro’ya kadar çıkılması bir sonraki satıştan ise en az 50 milyon euro kazanılması hesaplanıyor.

Tüm bu hesaplar ise gelecek sezon için yapılıyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 01:03
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