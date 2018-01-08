Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim veliahtını kendi yetiştirecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cim-Bom'a yeni bir model monte edecek, veliahtını kendi yetiştirecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:57
Fatih Terim veliahtını kendi yetiştirecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynarken, "İmparator" bir kez daha kendi adını taşıyacak bir model için çalışıyor, sarı-kırmızılılarda yeni bir devrim yapmaya hazırlanıyor.

Kısa vadede şampiyonluk hedefi için çalışan Terim, orta ve uzun vadeli projelerini de hayata sokmak için ilk olarak teknik heyetle işe başladı. Güçlü ve stratejik bir teknik ekip düşüncesinde olan Fatih Hoca, bugüne kadar dile getirilmeyen bir yapıyı hayata sokacak: Mevki antrenörlüğü...

Galatasaray'da geliştirip, Türk futboluna adapte edilmesi düşünülen plana göre Fatih Terim, kendisinden sonra da sistemin devamı adına kurulacak sistemi ve projeleri uygulayacak bir ekip olmasını istiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca, teknik direktör adaylarını da kendi yetiştirecek.

Yeni randevu mayısta

Bu hedef doğrultusunda Terim'in düşündüğü ilk isim Gheorghe Hagi oldu. Rumen teknik adamla irtibat kuruldu. Ancak Vitorul Constanta'nın başında bulunan ve burada başarılı işler yapan Hagi, kısa vadede gelemeyeceğini belirtti. 

Ancak mayıs ayında yeniden görüşülmek için randevulaşıldı. Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yanı sıra Gökhan Zan, Necati Ateş gibi isimlerle de "mevki antrenörlüğü"nün pilot çalışması yapılacak

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:57
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço..
    3. Adana'da genç kıza herkesin ortasında..
    4. Hain Cem Özdemir ortada kaldı
    5. Bitlis ve Şırnak'ta terör örgütünü dev..
    6. Salih Uçan askeri kampta!
    7. Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni..
    8. Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi
    9. Brent petrolün varili 67 doların..
    10. Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi..
    11. Korkulan oluyor... Tanker kazası bir..
    12. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
    13. Dünyanın en derin gölünde dalgalar dondu
    14. Fatih Terim veliahtını kendi..
    15. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen..
    16. Avrupa Birliği'nden açıklama: Eğer..
    17. Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha..
    18. 17 yaşındaki genç futbolcu kalp krizi..
    19. Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa..
    20. Dolar haftaya nasıl başladı?
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!