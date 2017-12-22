Fatih Terim resmen açıkladı! O isim geri dönüyor...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile ilgili ilk tespitlerini anlattı. Galatasaray'ın sol ayaklı sol bekinin olmadığını ifade eden Terim, "Sol bekimiz yok" ifadesini kullandı.

Ters ayaklı bir futbolcuyu sol bekte oynatmak zorunda olacağını ifade eden Terim, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini sol beke koyacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç sola koymadım ama ilk defa sanırım bunu yaşaycağız. İki gün içerisinde kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ayın 20-21'ine kadar teknik, psikolojik, fizik olarak ayrıca oyun olarak çalışacağız. Bunların hepsini kısa sürede bir araya getiririz. Yeter ki bu pazarı kazasız geçirelim. Bucaspor maçına kadar bazı arkadaşları erken tatile yollayabiliriz. Bazı arkadaşların mental yorgunlukları var gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

Yapacakları en büyük transferin oyuncuların performansını arttırmak olduğunu vurgulayan Terim, "Başkanımızla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Yapabileceklerimizi yönetimle paylaşacağız. Öncelikle mevcut futbolcularımızın performansını yukarı çekmeliyiz. En büyük transfer bu olacak. Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Hakan Balta mesela olsaydı, sol bek oynayacaktı. Genç Takıma gönderildiği için yazamıyoruz. Ayrıca De Jong'u da antrenmana çıkması için çağırdım" şeklinde konuştu.