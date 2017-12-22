Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim resmen açıkladı! O isim geri dönüyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki ismi takıma geri çağırdığını söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:52
Fatih Terim resmen açıkladı! O isim geri dönüyor...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile ilgili ilk tespitlerini anlattı. Galatasaray'ın sol ayaklı sol bekinin olmadığını ifade eden Terim, "Sol bekimiz yok" ifadesini kullandı.

Ters ayaklı bir futbolcuyu sol bekte oynatmak zorunda olacağını ifade eden Terim, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini sol beke koyacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç sola koymadım ama ilk defa sanırım bunu yaşaycağız. İki gün içerisinde kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ayın 20-21'ine kadar teknik, psikolojik, fizik olarak ayrıca oyun olarak çalışacağız. Bunların hepsini kısa sürede bir araya getiririz. Yeter ki bu pazarı kazasız geçirelim. Bucaspor maçına kadar bazı arkadaşları erken tatile yollayabiliriz. Bazı arkadaşların mental yorgunlukları var gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

Yapacakları en büyük transferin oyuncuların performansını arttırmak olduğunu vurgulayan Terim, "Başkanımızla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Yapabileceklerimizi yönetimle paylaşacağız. Öncelikle mevcut futbolcularımızın performansını yukarı çekmeliyiz. En büyük transfer bu olacak. Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Hakan Balta mesela olsaydı, sol bek oynayacaktı. Genç Takıma gönderildiği için yazamıyoruz. Ayrıca De Jong'u da antrenmana çıkması için çağırdım" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi