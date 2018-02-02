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Fatih Terim: Paramız yok...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Konyaspor karşılaşması sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2018 Cuma 01:50
Fatih Terim: Paramız yok...

Fatih Terim, geride kalan transfer dönemi hakkında önemli ifadeler kullanırken, tedavisi için Portekiz'e giden Fernando'nun durumu hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

 İşte Fatih Terim'in maç sonundaki açıklamaları...

''Transfer süreci sona erdi. Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok. Bir transfer süreci yaşadık. İhtiyacımız var mıydı? Evet, ama işin transfer bölümü bitti. Bundan sonra çıkacak 11'lerin herkes tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu kadroyla sonuna kadar götüreceğiz.''

''Fernando'nun konusuna açıklık getireyim. Üzerinde bir baskı hissediyor. Sadece o sakat. O da bu baskıyı azaltmak için önceden tanıdığı Portekiz'deki doktoruna gitmek istedi. Bizle her gün diyaloğu sürüyor. Transfer döneminde her gün yeni isimlerin bahsi vardı, şimdi Fernando'nun ne zaman döneceğiyle ilgili var.''

''Kupaya da biz lig gibi bakıyoruz. Açıkçası oyundan memnunum. Kupanın en güzel maçlarından biri oldu. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik ama benim görmek istediğim, bazı oyuncuları dinlendirelim hem de hiç oynamamış birçok oyuncumuza da formamızı teslim edebilmek. Onlar da şanslarını kullanmak zorundalar. 3'ü atsak daha rahat dönebilirdik. Ama uzun süre oynamamış bazı oyuncularımızdan aldığımız performans da iyiydi. İstanbul'da da kazanmak için oynayacağız.''

''Hakan Balta'yı sol bek olarak görmemek lazım. 2 sol bekimiz oldu. Bugün onu oynatmamızın sebebi, geriye dönüşü olsun, ihtiyacımız olursa ondan faydalanalım. Yoksa Nagatomo ile Lato iki sol bekimiz gibi görünüyor. Zaman zaman Hakan Balta'yı stoper olarak kullanabiliriz ama sol bek olarak değil.''

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 01:50
  1. Fatih Terim
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Galatasaray
  4. Konyaspor
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