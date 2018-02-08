Fatih Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni Bruma'sı

Hızlı kanat oyuncularını seven İmparator, Vasco'da forma giyen Paulinho'yu mercek altına aldı. Eski öğrencileri Capone ve Marcio, Brezilya'da onu izleyip raporlar tutuyor. Cimbom, Bruma'da olduğu gibi 10 milyon euro'yu aşan bir rakama onu transfer edip, daha yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.

29 MAÇTA 12 GOL ATTI

Paulinho, Brezilya 17 Yaş Altı Takımı'nda 29 kez boy gösterdi. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen genç yıldız adayı 12 kez fileleri sarstı. Sürati ve top tekniği üst düzeyde.

Bonservis bedeli için şimdiden 10 milyon euro'luk rakamlar telafuz ediliyor.

Kaynak:Takvim