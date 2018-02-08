THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni Bruma'sı

Galatasaray,Vasco'da forma giyen Paulinho'yu transfer gündemine aldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:47
Fatih Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni Bruma'sı

Hızlı kanat oyuncularını seven İmparator, Vasco'da forma giyen Paulinho'yu mercek altına aldı. Eski öğrencileri Capone ve Marcio, Brezilya'da onu izleyip raporlar tutuyor. Cimbom, Bruma'da olduğu gibi 10 milyon euro'yu aşan bir rakama onu transfer edip, daha yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.

29 MAÇTA 12 GOL ATTI

Paulinho, Brezilya 17 Yaş Altı Takımı'nda 29 kez boy gösterdi. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen genç yıldız adayı 12 kez fileleri sarstı. Sürati ve top tekniği üst düzeyde.

Bonservis bedeli için şimdiden 10 milyon euro'luk rakamlar telafuz ediliyor.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:47
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Bruma
  4. Vasco da Gama
  5. paulinho

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ o konutları geri aldı
    1. TOKİ o konutları geri aldı
    2. Türkiye’den çok sert tepki… ‘Yok..
    3. İşte cunta adaleti… 37 kişi öldüren..
    4. ABD Savunma Bakanı Mattis Bakan..
    5. Çok vahim iddia… Yüzden fazlaDEAŞ'lı..
    6. ABD'den 'Suriye' açıklaması: Aşırı..
    7. Viyana'da Türk anne ve kızı ölü bulundu!
    8. Herkesin bildiği gerçeği itiraf etti…..
    9. Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    10. 70 yaşındaki emekli öğretmen 70'inci..
    11. Google'a büyük ceza!
    12. Rusya'nın Birleşmiş Milletler..
    13. Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu
    14. İngiltere’de masonlar gazetelere ilan..
    15. DEAŞ şüphelisi otogarda enselendi
    16. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    17. Ankara'dan jet cevap: Bu yüzden kaale..
    18. Thomas, Lakers'ta
    19. ABD'den Rex Tillerson'ın Türkiye..
    20. Amerika'dan Doğu Guta açıklaması
    Afrin'deki teröristlere bilgi aktarıyordu! Az önce paketlendi
    Afrin'deki teröristlere bilgi aktarıyordu! Az önce paketlendi
    Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...
    Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...
    Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
    Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var