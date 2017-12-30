Galatasaray'a dünya yıldızı

Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki sol bek Patrice Evra'nın adı, menajerler tarafından Galatasaray’a getirildi. Ve bu oyuncu; hem Galatasaray yönetiminin hem de teknik direktör Fatih Terim’in aklına yattı.

TERİM DE YEŞİL IŞIK YAKTI

Şu anda genç ve uzun vadeli, sol taraftaki sorunları çözebilecek bir bek arayışında olan Cimbom, eğer istediği şartlarda genç bir ismi bulamazsa, “Mayıs’a kadar Evra” formülü ile sol bekteki sorunları çözecek. O bölgeye aynı Mariano gibi yetenekli, tecrübeli ve o tüm sorunları çözecek düzeyde bir futbolcu alınmasını isteyen Terim de, ‘Evra’ ismine yeşil ışık yaktı.

Fatih Terim, Evra’nın defansif anlamda üst düzey, agresif bir yapıya sahip sağlam bir sol bek olduğunu ve ligde de farkını ortaya koyacağını belirtti.