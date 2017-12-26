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Fatih Terim 4 yıldır çalışan masörün işine son verdi

Yeniden sarı kırmızılı takımın başına geçen Fatih Terim, 4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile çalışmak istemedi.

26 Aralık 2017 Salı 14:15
Fatih Terim 4 yıldır çalışan masörün işine son verdi

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi start alırken Florya'da bir ayrılık daha yaşandı. 4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile Fatih Terim çalışmak istemedi.

Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya giren isim olan Cenk Akkaya, Göztepe maçından önce Terim'in kararı ile Galatasaray A Takımındaki görevinden alındı.

KABUK DEĞİŞİMİ

Cenk Akkaya'dan sonra Florya A Takım Medya Direktörü Hasan Tankaya ile de Terim'in isteği üzerine yollarını ayıracak olan Galatasaray'da kabuk değişimi tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda devam edecek.

Cenk Akkaya'nın 2 ay önce gerçekleşen düğününe Galatasaray futbol takımının tamamı katılmıştı. (Futbol Arena)

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:15
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Florya
  4. Cenk Akkaya

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