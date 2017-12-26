Fatih Terim 4 yıldır çalışan masörün işine son verdi
Yeniden sarı kırmızılı takımın başına geçen Fatih Terim, 4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile çalışmak istemedi.26 Aralık 2017 Salı 14:15
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi start alırken Florya'da bir ayrılık daha yaşandı. 4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile Fatih Terim çalışmak istemedi.
Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya giren isim olan Cenk Akkaya, Göztepe maçından önce Terim'in kararı ile Galatasaray A Takımındaki görevinden alındı.
KABUK DEĞİŞİMİ
Cenk Akkaya'dan sonra Florya A Takım Medya Direktörü Hasan Tankaya ile de Terim'in isteği üzerine yollarını ayıracak olan Galatasaray'da kabuk değişimi tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda devam edecek.
Cenk Akkaya'nın 2 ay önce gerçekleşen düğününe Galatasaray futbol takımının tamamı katılmıştı. (Futbol Arena)