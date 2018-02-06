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Fatih Terim neşteri vuruyor

Ortaya konulan futboldan ve alınan sonuçlardan memnun kalmayan tecrübeli hoca, Konyaspor ile oynanacak kupa rövanş maçında neşteri indirecek.

06 Şubat 2018 Salı 10:11
Fatih Terim neşteri vuruyor

Galatasaray geçtiğimiz hafta çıktığı iki maçın birini kaybedip, birini berabere tamamlarken bu durum teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.
 
Oyun kalitesinin düşmesinden hiç memnun olmayan ve Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası bunu net bir şekilde ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada kadroda büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Son maçlarda yedek kalan bazı isimler ise ilk 11'e geçecek. Deneyimli çalıştırcı Terim, Sivas karşısında özellikle Denayer, Ryan Donk, Yasin ve Gomis'in performanslarından hoşnut kalmadı. Savunmada Serdar Aziz-Maicon ikilisine dönülecek. Orta sahada mecburiyetten Tolga ve Selçuk görev yapacak.
 
GOMIS GERİYE GİDİYOR

Sivasspor karşılaşmasına yedek başlamasına rağmen sonradan oyuna girerek takımı canlandıran ve Eren'in attığı golü hazırlayan Belhanda, Terim tarafından tekrar ilk 11'e yazılacak. Ayrıca takım savunmasına katkı yapmayan, saha içinde çok ağır görünen ve gol pozisyonlarında egoist davranan Bafe Gomis de yeniden kulübeye çekilecek gibi görünüyor. Tabii Terim'in çift forvet çıkma ihtimali de bulunuyor. (Sabah)

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:11
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