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Fatih Terim neşteri vurdu

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in oturmasıyla transferde yeni bir yol haritası belirleyen Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor.

26 Aralık 2017 Salı 11:37
Fatih Terim neşteri vurdu

Fatih Terim, transfer etmek ve takımdan gönderilmesini istediği isimleri yönetime bildirecek.

Tecrübeli hoca mutlaka bir sol bek, orta sahada hücuma yönelik bir isim ve savunmada hem sağ bekte hem de stoper olarak oynayabilecek bir alternatif talebinde bulundu.

Son basın toplantısında, "Transferde iyi ilişkilerimizi kullanacağız" diyen Terim'in, İtalya'yı işaret ettiği belirtilirken, hedefte ilk olarak Asamoah'ın olduğu öğrenildi.

Yönetimin sezon başından beri kadroya katmak istediği 28 yaşındaki Ganalı futbolcu için, Terim'in Juventus kulubüyle temas kurması bekleniyor.

KİRALANMASI İÇİN GÖRÜŞECEK

Yine Fatih hocanın eski takımlarından olan Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu da gözde isimlerden.

İtalya'da aradığını bulamayan yıldız futbolcuyu milli takımda her fırsatta oynatan Terim, öğrencisini bu kez de Galatasaray'da görmek istiyor.

Tecrübeli teknik adamın, Hakan'ın kiralanması için Milan yöneticileriyle görüşeceği de gelen haberler arasında.

TERİM'İN LİSTESİNDE ZİRVEDE

Fatih Terim'in milli takımdaki prenslerinden Kaan Ayhan da Galatasaray'ın gündeminde.

Almanya 2. Ligi'nde Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki savunmacı hem sağ bek hem de stoper olarak görev yapabiliyor.

Yeteneği, potansiyeli ve joker özellikleri nedeniyle Terim'in listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan için de Galatasaray Yönetimi'nin girişimlerde bulunması bekleniyor.

SÜRPRİZ ADAY: MİRALLAS

Kevin Mirallas, Galatasaray'ın transfer gündemine giren son aday oldu.

Fatih Terim'in zaman zaman çift forvet oynama planı doğrultusunda, Gomis'in yanına pres yapan, güçlü ve teknik bir oyuncu istemesi üzerine, Belçikalı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

5 yıldır Everton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon formasını kaptırdı ve teklifleri değerlendirmeye alacak.

Kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı olan Mirallas, hem forvet hattında hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan yıldız futbolcu hakkında maliyet araştırması yapılacak.

İLK YOLCU LATOVLEVİCİ

Cim Bom'da sürpriz bir isim gözden çıkarıldı. Hakan Balta'yı takıma geri çağıran Fatih Terim'in, yeni yapılacak sol bek transferiyle birlikte Latovlevici'nin adını satış listesine yazdırdığı belirlendi.

DE JONG'UN ŞANSI YOK!

Fatih hoca, De Jong'u kamp kadrosuna alacağını söyledi, ancak planda bir değişiklik yok. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılarak maaş bütçesinde yer açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

TARIK YERİNE GENÇLİK ATEŞİ

Kadroda yaşanacak değişimde bir piyango da Tarık Çamdal'a vuracak! 4 milyon 750 bin Euro bonservisle geldiği Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak. Onun yerine genç takımdan bir oyuncunun rotasyon için kadroya alınacağı öğrenildi.

SON KARARI KAMPTA VERECEK

İç ve dış transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da, gidecek oyuncular hakkındaki son karar devre arası kampında verilecek. Fatih hoca, gündemdeki tüm isimlerin son durumunu gördükten sonra yönetime bir rapor sunarak, gönderilmesini istediği tüm oyuncuların listesini bildirecek. (Fanatik)

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 11:37
  1. Fatih Terim
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