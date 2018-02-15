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Fatih Terim Milan'a mı gidiyor?

Milan'ın CEO'su David Han Li'nin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e hayran kaldığı öğrenildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:48
Fatih Terim Milan'a mı gidiyor?

Galatasaray'ın Antalyaspor’u yenip liderlik koltuğuna oturduğu maçı Milan CEO’su David Han Li’nin de izlemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Milan’ı satın alan Li Yonghong’un yardımcısı olan David Han Li, aynı zamanda Milan’ı da yönetirken İstanbul’da iş için bulunduğu bir dönemde G.Saray’ın maçını takip etmek istediğini yönetime iletti ve olumlu yanıt aldı.
 
Galatasaray yönetiminin son dakikada gelen teklife loca açıp sıcak ilgi göstermesi sonrasında iki kulüp arasında bağ kuruldu. Ancak herkesin merak ettiği ise Çinli yatırımcıların G.Saray’a yönelik bir hamlesinin olup olmayacağı... Böyle bir ihtimal şu anda bulunmazken VATAN, Milan’ın CEO’su David Han Li’nin Fatih Terim’le ilgili çarpıcı sözlerine ulaştı. 

‘İŞLER İYİ GİTMİYOR’
 
FATİH Terim’in Milan dönemini araştırdığını ve İstanbul’da G.Saray maçını izleme fırsatı da çıkınca Fatih Terim’in kariyerinin genelini incelediğini söyleyen Çinli CEO, İmparator için ise övgü dolu sözler kullandı:

İstanbul’a geleceğim için genel olarak Fatih Terim’in kariyerini inceledim ve inanılmaz etkilendim. Terim’in bu maçta takımı nasıl yönettiğini ve oyuna her an müdahale edip hep içinde olduğunu gördüm. Fatih Terim’i iyi tanıyorum. Çok şeyler yapabilecek kapasiteye sahip. Yeniden Milan’ın başında olmasını isterim.

Milan’ın başında şu anda Gattuso var. Ancak bizim için işler yolunda gitmiyor. O genç bir teknik adam. Fakat şu anda beklentilerimizin karşılandığını söylemem doğru olmaz.

Kaynak: Şampiy10

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:48
  1. Milan’ın CEO’su David Han Li
  2. Milan
  3. Fatih Terim
  4. Galatasaray
  5. Çin

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