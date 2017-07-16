Fatih Terim mekan basıp, yumruk yumruğa kavga etti

Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nın yanına Beeves Steak House adlı restoran açtı. Çetin, dükkânının önüne bir paravan açınca ‘Genel peyzaja uymuyor’ itirazları oldu ve kaldırılması istendi. Çetin bunun üzerine kayınpederi Fatih Terim’i arayıp yardımcı olmasını istedi. Fatih Terim de önceki gece saat 20.15’te Yüzevler Kebapçısı Selahattin Aydoğdu’yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan...’ dedi. Aydoğdu da, ‘Gelmezsen senin a.... s....’ diyerek küfür etti.

BODRUM’DAN ALAÇATI’YA

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, saat 21.00’den sonra damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel koruması Bodrum’dan Çeşme Alaçatı’ya gitti. Saat 00.10 sularında Fatih Terim, Yüzevler Kebapçısı’nın duvarından atlayarak Selahattin Aydoğdu’nun yanına gitti. Aydoğdu’ya yumruk salladı ancak boşa gitti. Ardından Aydoğdu kendisine birkaç yumruk vurdu. Bu sırada olaya Terim’in yanındakiler ve mekânın garsonları da karışınca büyük bir kavga çıktı. Masaların, sandalyelerin, tabakların havada uçuştuğu kavga 3-4 dakika sürdü. Terim ve beraberindekiler daha sonra olay yerini terk etti.



FATİH TERİM’DEN ŞİKÂYETÇİLER

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Demirspor’un eski başkanı olan Selahattin Aydoğdu daha sonra karakola gidip Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Yüzevler Kebapçısı’nda fırıncı olarak çalışan Abdurrahim Baysal da karakola başvurarak Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Kavgada, sol koluna ve kafasına sandalye ile vurulduğunu anlatan Baysal, “Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Restoranın çalışanlarından Sefa Gümüş de hastaneye giderek darp raporu aldı.

BUNLARI YAZDILAR

Yüzevler Kebapçısı’nın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun kardeşi Bedri Aydoğdu, olayın ardından Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp, üstüne, “Ey Fatih Terim, gece 12’de adamlarınla Alaçatı’da alkollü olarak mekân basıyorsun, bastığın mekândan koşa koşa kaçıyorsun. Buradayız. Umarız adalet, isminin altında ezilmez” diye yazdı.



Aydoğdu, konu ile ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Karakolda ağabeyim ifade verdi fakat Fatih Terim ifade vermeye gelmedi. Ben de karakol amirine şunu söyledim; ‘Mekân basma olaylarında normal vatandaşa ne yapıyorsanız, Fatih Terim’e de onu uygulayacaksınız. Eğer onun isminin altında beni ezmeye kalkarsanız üzerime benzin döküp kendimi yakacağım.’ Ben adalet istiyorum. Instagram’a o fotoğrafı da ben koydum. Bu söylediklerimde kararlıyım.”



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