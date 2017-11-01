Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim lobisi harekete geçti

Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın Hırvat hocası Igor Tudor’un tahtı 'Fatih Terim lobisi' tarafından sallanmaya başladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
Fatih Terim lobisi harekete geçti

Geçtiğimiz sezon devre arasında Kardemir Karabükspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Galatasaray’ın yolunu tutan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Süper Lig’de 14 maçta; 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti. Tudor’un Galatasaray performansı ciddi bir şekilde eleştirilmiş, buna rağmen yeni sezonda da takımın başında kalmıştı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Galatasaray’ın UEFA Kupası’nda Östersunds’a elenmesi bardağı taşıran son damla olurken, yönetim her şeye rağmen Tudor’a sahip çıktı. Yönetimin verdiği destekle birlikte 10. haftadaki Trabzonspor maçına kadar namağlup giden Galatasaray’ın, 23 puanla Süper Lig’de halen daha lider olmasına rağmen Tudor’un gönderilmesi gündeme getirildi.

‘FATİH TERİM LOBİSİ HAREKETE Mİ GEÇTİ?’

Hafta sonu Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da fatura teknik direktör Tudor’a kesildi. Sezon başından beri Süper Lig'te oynattığı başarılı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Hırvat hocanın yerine Fatih Terim’in getirilmesi, artık yüksek bir sesle dillendirilmeye başladı. Uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'ın başında Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş olan Terim'in ismi öne atılmaya başlandı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından akıllara ilkFatih Terim lobisi harekete mi geçti?’ sorusu geldi.

HER FIRSATTA TERİM İSMİ ÖNE ATILIYOR

Fatih Terim lobisi’ uzun yıllardır var olduğu iddia edilen ama bir türlü somur bir şekilde ortaya konulamayan bir lobi olarak akıllarda yer etti. İlk olarak Lucescu’nun başarılı olmasına rağmen Galatasaray’dan gönderilip, yerine Terim’in getirildiği dönemde ortaya atıldı. Siyasilerle olan bağlantıları, spor yöneticileriyle olan iyi ilişkileri, spor yorumcularının her fırsatta Galatasaray ve A Milli Takım’ın başına Terim’i önermesi şüpheleri arttıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

HER KAYBEDİLEN PUAN TERİM’İ BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRACAK

En son Türkiye A Milli Takımı’nı çalıştıran tecrübeli hoca, yaşanan kavgaların ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Halihazırda herhangi bir takımı çalıştırmayan Terim’in Trabzonspor’dan gelen teklifi reddetmesi, ‘Galatasaray’ı çalıştırmak istiyor’ söylentilerini güçlendirdi. Galatasaray’daki en ufak bir çalkantıda Terim isminin ön plana çıkması, Tudor’un da işini zorlaştıracağa benziyor. Bundan sonraki süreçte Hırvat hocanın kaybedeceği her puanın ardından Terim sesleri daha gür çıkmaya başlayacak.

Yasin Yıldırım

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
  1. Galatasaray
  2. Igor Tudor
  3. Süper Lig
  4. Fatih Terim lobisi
  5. yasin yıldırım haberleri
  6. Yasin Yıldırım
  • hüsamettinhüsamettin54 dk önce
    ..... bu adam neymiş de haberimiz yokmuş neyi başarmış kardeşim bu adam ne bitmedik bir uefa sevdasıy mış bu ya 30 sene geçti hala kaymağını yiyor
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu1 sa önce
    Lan sanki bu adam futboldan anlıyormuş gibi kaldır kondur terim. GS bir takıma kim gelse en kötü üçüncü olur paralarda boşa gitmemiş olur.Daha doğrusu üç büyük takım için geçerli.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle 'açıklanamıyor'
  1. Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle..
  2. Başbuğ'dan çarpıcı tespit: Bu durumdan..
  3. Rusya'dan Suriyeli muhaliflere tehdit
  4. Keşmir-Pakistan arası seyahate 4 ay..
  5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme..
  6. 'Trabzon’u dünyanın sayılı..
  7. İyi Parti'nin il başkanları belli oldu
  8. “Okulun bahçesi kanlar içindeydi”
  9. ''Büyükelçi tayin etmek, diktatörü..
  10. Silahlı eğitim görüntülerini..
  11. Bilgiç’den Eğirdirlilere hastane müjdesi
  12. Berlin'de İsrail yönetimine protesto
  13. 1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin..
  14. Hepsi birbirinden ilginç mutfak aletleri
  15. Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum
  16. Otobüs şoförü, yolcuyu zorla araçtan..
  17. Musul valisi görevden alındı
  18. Elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100..
  19. İsveç'te şüpheli paket alarmı
  20. Diriliş Ertuğrul 93.bölüm fragmanı!..
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi