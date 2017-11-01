Fatih Terim lobisi harekete geçti

Geçtiğimiz sezon devre arasında Kardemir Karabükspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Galatasaray’ın yolunu tutan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Süper Lig’de 14 maçta; 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti. Tudor’un Galatasaray performansı ciddi bir şekilde eleştirilmiş, buna rağmen yeni sezonda da takımın başında kalmıştı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Galatasaray’ın UEFA Kupası’nda Östersunds’a elenmesi bardağı taşıran son damla olurken, yönetim her şeye rağmen Tudor’a sahip çıktı. Yönetimin verdiği destekle birlikte 10. haftadaki Trabzonspor maçına kadar namağlup giden Galatasaray’ın, 23 puanla Süper Lig’de halen daha lider olmasına rağmen Tudor’un gönderilmesi gündeme getirildi.

‘FATİH TERİM LOBİSİ HAREKETE Mİ GEÇTİ?’

Hafta sonu Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da fatura teknik direktör Tudor’a kesildi. Sezon başından beri Süper Lig'te oynattığı başarılı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Hırvat hocanın yerine Fatih Terim’in getirilmesi, artık yüksek bir sesle dillendirilmeye başladı. Uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'ın başında Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş olan Terim'in ismi öne atılmaya başlandı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından akıllara ilk ‘Fatih Terim lobisi harekete mi geçti?’ sorusu geldi.

HER FIRSATTA TERİM İSMİ ÖNE ATILIYOR

‘Fatih Terim lobisi’ uzun yıllardır var olduğu iddia edilen ama bir türlü somur bir şekilde ortaya konulamayan bir lobi olarak akıllarda yer etti. İlk olarak Lucescu’nun başarılı olmasına rağmen Galatasaray’dan gönderilip, yerine Terim’in getirildiği dönemde ortaya atıldı. Siyasilerle olan bağlantıları, spor yöneticileriyle olan iyi ilişkileri, spor yorumcularının her fırsatta Galatasaray ve A Milli Takım’ın başına Terim’i önermesi şüpheleri arttıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

HER KAYBEDİLEN PUAN TERİM’İ BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRACAK

En son Türkiye A Milli Takımı’nı çalıştıran tecrübeli hoca, yaşanan kavgaların ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Halihazırda herhangi bir takımı çalıştırmayan Terim’in Trabzonspor’dan gelen teklifi reddetmesi, ‘Galatasaray’ı çalıştırmak istiyor’ söylentilerini güçlendirdi. Galatasaray’daki en ufak bir çalkantıda Terim isminin ön plana çıkması, Tudor’un da işini zorlaştıracağa benziyor. Bundan sonraki süreçte Hırvat hocanın kaybedeceği her puanın ardından Terim sesleri daha gür çıkmaya başlayacak.

Yasin Yıldırım