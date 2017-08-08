'Fatih Terim konuşursa sizi 'rezil' eder!'
Yeniakit.com.tr yazarı Faruk Erzen kaleme aldığı son yazısında, A Milli Takım'daki görevine son verilen Fatih Terim'i eleştirenlere yönelik açıklamada bulunarak "Fatih Terim konuşursa sizi 'rezil' eder! dedi.08 Ağustos 2017 Salı 13:23
Yeniakit.com.tr yazarı Faruk Erzen kaleme aldığı son yazısında, A Milli Takım'daki görevine son verilen Fatih Terim'i eleştirenlere yönelik açıklamada bulunarak 'Fatih Terim konuşursa sizi 'rezil' eder!' dedi.
İŞTE İLGİLİ YAZISI:
Bakıyorum son günlerde Fatih Terim’e sallamak adeta ‘moda’ olmuş...
A Milli Takım’daki görevine son verildi ya hani. ‘Fırsat bu fırsat’ diyerek başladılar saldırmaya.
Onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar mı dersin artık, yoksa küçük düşürmeye çalışanlar mı?
Hatta ‘vatan haini’ bile ilan ettiler.