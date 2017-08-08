Yeniakit.com.tr yazarı Faruk Erzen kaleme aldığı son yazısında, A Milli Takım'daki görevine son verilen Fatih Terim'i eleştirenlere yönelik açıklamada bulunarak 'Fatih Terim konuşursa sizi 'rezil' eder!' dedi.

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Bakıyorum son günlerde Fatih Terim’e sallamak adeta ‘moda’ olmuş...

A Milli Takım’daki görevine son verildi ya hani. ‘Fırsat bu fırsat’ diyerek başladılar saldırmaya.

Onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar mı dersin artık, yoksa küçük düşürmeye çalışanlar mı?

Hatta ‘vatan haini’ bile ilan ettiler.