Fatih Terim, Kayserispor'un yıldızını istiyor

Ndiaye ile birlikte Belhanda’nın da gitmesi halinde Galatasaray’da transfer zorunlu ihtiyaç haline gelecek. Teknik direktör Fatih Terim’in hücum bölgesi için kafasındaki ilk aday Deniz Türüç. Geçen haftaki Kayseri maçında A Milli Takım’dan öğrencisini dikkatlice izleyen ve özel de bir görüşme yapan Terim, şartların oluşması halinde Deniz’i Galatasaray’da görmeyi çok istiyor. Gurbetçi yıldız bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp, 4 asist yaptı.