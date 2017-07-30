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Fatih Terim: İstifa etmedim görevime son verildi

Milli Takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim, istifa etmediğini ve görevine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından son verildiğini açıkladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:19
Fatih Terim: İstifa etmedim görevime son verildi

Milli Takımdaki görevinden ayrılan Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Terim, istifa etmediğini ve görevine TFF tarafından son verildiğini açıkladı.

İşte Fatih Terim'in yaptığı açıklama;

  • "3,5 yıl görev yaptığım Türkiye Futbol Direktörlüğügörevinden istifa etmedim. Daha net yazayım: Görevime, TFF tarafından son verildi.
  • Bir süre önce yaşanan olaydan hemen sonra, İstanbulda, Başkan Yıldırım Demirören'in ofisinde, Ali Dürüst'ün de bulunduğu konuşmada kendilerine eğer bu olay kuruma ve kişilere zarar veriyor ise görevi hemen bırakabileceğimi söyledim. Bunun üzerine Yıldırım Demirören bana sarılarak "Hocam daha yapacak çok şeyimiz var" dedi ve böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını söyledi.Ben de ekibimle birlikte Dünya Kupası hazırlıklarına devam ettim.
  • 26 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Ali Dürüst ofisime gelerek, Riva'da Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu ve Servet Yardımcı ile yaptıkları toplantıda alınan kararın görevime son verilmesi olduğunu bildirdi.Ben de şaşkınlıkla Ali Dürüst'e "Bu önemli iki maç arifesinde mi?" diye sorduğumda "Maalesef öyle" dedi. Servet Yardımcı'nın bunun bir an önce yapılmasını istediğini söyledi. Ben bu kararı, Yıldırım Demirören'den duymak istediğimi söyledim. Daha sonra Yıldırım Demirören ile Levent'te buluştuk. Kendisi bu kararı teyit etti. Kendisine gerekçeyi sordum. Bana gerekçe olarak 'hocam seni çok yıprattılar, senin üzerinden de bizi yıpratıyorlar' dedi.
  • Beraberlikler kadar ayrılıkların da bu işte doğal olduğunu söyleyerek kendisine bu mevkiinin bir an evvel dolması gerektiğini, elimden gelen yardımı da yapacağımı söyleyerek vedalaştık.3,5 senelik bu süreçte benimle birlikte görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum.Ben susunca yerime konuşan çok oluyor. Yakışıksız iddia ve yorumları, üzüntüyle takip ediyorum. Yaşananlar tüm gerçekliği ile bu şekildedir."

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:19
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  8. Yıldırım Demirören
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