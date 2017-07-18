Fatih Terim İstanbul'da

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı beldesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Fatih Terim ve damatları ile Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan tartışma çok konuşulmuştu. Terim, bugün Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a geldi. Eşi Fulya Terim ile VIP bölümünden çıkan deneyimli çalıştırıcı, yaşanan olayla ilgili olarak, "Yargıya intikal etti. Konuşmamız doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Terim ailesi havaalanından aracıyla ayrıldı.