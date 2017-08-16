Fatih Terim ile Hagi'nin buluşma sebebi belli oldu

Galatasaray'ın iki efsanesi Fatih Terim ve Gheorghe Hagi'nin bir projede bir araya gelmeye hazırlandıkları ifade edildi.

HAGİ-TERİM TAKIM ALIYOR

Galatasaray'ın iki efsane ismi kısa süre önce Bodrum'da bir araya geldi. Birlikte tatil yapan Fatih Terim ile Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi.

HAGİ'NİN ROMANYA PROJESİ

Fatih Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan ‘Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor. İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Hagi'nin 2009 yılında kurduğu, aynı zamanda teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, kısa sürede büyük başarılara imza atarak Romanya'da şampiyon oldu.