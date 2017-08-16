Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim ile Hagi'nin buluşma sebebi belli oldu

Galatasaray'ın iki önemli ismi Terim ve Hagi'nin Bodrum'da neden buluştuğu ortaya çıktı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
Fatih Terim ile Hagi'nin buluşma sebebi belli oldu

Galatasaray'ın iki efsanesi Fatih Terim ve Gheorghe Hagi'nin bir projede bir araya gelmeye hazırlandıkları ifade edildi.

HAGİ-TERİM TAKIM ALIYOR

Galatasaray'ın iki efsane ismi kısa süre önce Bodrum'da bir araya geldi. Birlikte tatil yapan Fatih Terim ile Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi.

HAGİ'NİN ROMANYA PROJESİ

Fatih Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan ‘Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor. İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Hagi'nin 2009 yılında kurduğu, aynı zamanda teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, kısa sürede büyük başarılara imza atarak Romanya'da şampiyon oldu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...