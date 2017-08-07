Fatih Terim için flaş iddia!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, takımın başına getirmek istediği Fatih Terim'den olumsuz yanıt alması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Dursun Özbek'in aracılarla yaptığı teklife, "Dinlenmek istiyorum" diyen Terim'in başkan adaylığı sürecinin başladığı ileri sürüldü. Kulübün önde gelen isimlerinin Fatih Terim'e, Mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda baskı yaptığı belirtildi. (Fotomaç)