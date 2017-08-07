Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim için flaş iddia!

A Milli Takım ile yolları ayrılan Fatih Terim ve Galatasaray hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:30
Fatih Terim için flaş iddia!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, takımın başına getirmek istediği Fatih Terim'den olumsuz yanıt alması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Dursun Özbek'in aracılarla yaptığı teklife, "Dinlenmek istiyorum" diyen Terim'in başkan adaylığı sürecinin başladığı ileri sürüldü. Kulübün önde gelen isimlerinin Fatih Terim'e, Mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda baskı yaptığı belirtildi. (Fotomaç)

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:30
  1. MİLLİ TAKIM Haberleri
  2. MİLLİ TAKIM
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölge yoğun ateş altına alındı! PKK'ya operasyon
    1. Bölge yoğun ateş altına alındı! PKK'ya..
    2. AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya..
    3. Borsa tarihi zirvesini yeniledi
    4. Kayseri’de genç girişimci elde..
    5. Birleşik Arap Emirlikleri,..
    6. Amerika'ya FETÖ uyarısı: Böylesini..
    7. TSK'daki FETÖ'cüler "sabit hat"..
    8. Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!
    9. Tahran'da kritik zirve! Türkiye de..
    10. Hatay'da bu dükkandaki her şey şehit..
    11. Böyle yakalandı… 24 milyon 537 bin TL..
    12. Kahramanmaraş'ta otomobil traktöre..
    13. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
    14. Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!
    15. Cumhuriyet ve BAE Türkiye..
    16. Adana'da ailesinin okutmadığı kız..
    17. Vietnam’da sel: 26 ölü
    18. Dolunun faturası 1 milyar lira!
    19. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    20. İstanbul'daki o maganda intihar etti!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!